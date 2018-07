Confinamento deve crescer 5,7% este ano Apesar da instabilidade do setor pecuário, uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Confinadores (Assocon) mostra que a maioria dos pecuaristas brasileiros tem intenção de investir no confinamento de animais e aposta na recuperação dos preços da arroba bovina a partir do segundo semestre deste ano. A expectativa inicial é a de que os associados da Assocon confinem, a partir de maio, um volume de 498.146 cabeças, montante 5,7% maior que no ano passado. A pesquisa considerou ainda um grupo de não associados, que participaram voluntariamente da pesquisa. Neste caso, o balanço também sinaliza crescimento, de cerca de 3%, no rebanho confinado.