Confinamento solitário é tortura, queixa-se matador norueguês

Breivik admitiu ter matado as 77 pessoas em 22 de julho e depois disso vem sendo deixado sozinho numa cela.

Pela lei norueguesa, o confinamento solitário somente pode ser imposto por quatro semanas de cada vez, mas no término do período a procuradoria é livre para decidir sobre a prorrogação.

Breivik matou 69 pessoas a tiros em uma ilha perto de Oslo e as outras oito em um atentado a bomba na capital, no qual foram destruídos edifícios da sede do governo.

A juíza Anne Margrethe Lund disse que o confinamento era necessário para impedir a comunicação entre Breivik e potenciais cúmplices, cuja existência a polícia precisa investigar mais.

Lund afirmou ter impedido Breivik de falar por muito tempo na audiência, já que o que ele queria dizer foi considerado irrelevante.

"Ele queria comunicar alguma coisa ao tribunal, mas aquilo não era relevante para a decisão que a corte iria tomar hoje, portanto, ele não teve permissão para explicar mais sobre aquele assunto", disse Lund em entrevista à imprensa.

A juíza disse que Breivik tinha repetido uma declaração anterior de que vivenciava seu isolamento como uma "forma de tortura".

O advogado de Breivik, Geir Lippestad, declarou aos jornalistas que seu cliente pediu para ler um comunicado na sessão, realizada a portas fechadas, e não demonstrou nenhum sinal de arrependimento por seus atos

"Ele não expressou nenhum remorso", disse. "Parecia calmo e contido, como já tinha sido antes. Ele falou algumas palavras sobre como via sua prisão e isolamento. Disse que é duro ficar em isolamento", declarou Lippestad.

Peritos preveem que Breivik permanecerá na prisão até o julgamento, possivelmente no primeiro semestre de 2012, embora ele não fique necessariamente em confinamento solitário até lá.

Policiais protegeram o edifício do tribunal com metralhadores, com os dedos no gatilho, numa demonstração da tensão que cerca o caso na Noruega, país onde é raro ver agentes armados.

(Reportagem de Gwladys Fouche e Victoria Klesty)