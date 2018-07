Confinamento vai cair pouco no 2.º semestre A Associação Nacional dos Confinadores (Assocon) concluiu mais uma pesquisa sobre intenção de confinamento para 2009. O levantamento envolve os 47 associados da entidade, de GO, MT, MG, SP, MS e PR. Embora o resultado tenha apontado variação negativa de 1,2% em comparação ao levantamento de março, ainda assim um crescimento de cerca de 4,4% é esperado no total confinado pela entidade em 2009 (492.008 bovinos).