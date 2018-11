Confinar pode ser bom negócio este ano

O confinamento de gado está favorecido este ano. A oferta restrita de animais para abate, que tem sustentado os preços da arroba do boi gordo, sinaliza cotações ainda mais altas na entressafra. A ração menos onerosa, com preços mais baixos para milho e trigo, também estimula a prática de engorda dos animais. O senão é o preço do boi magro, que permanece elevado.

No mês passado, o valor da arroba no mercado futuro não havia alcançado os níveis atuais, indicando margens apertadas para o confinador. "O cenário mostrava uma repetição do resultado pífio de 2009 e a perspectiva era de diminuição do número de animais confinados. Mas a situação mudou", diz o diretor da AgraFNP, José Vicente Ferraz.

Somente em março, o preço à vista da arroba do boi gordo no Estado de São Paulo subiu 5,8%, segundo o indicador Esalq/BM&FBovespa. E a valorização no mercado físico teve reflexos no futuro. Na BM&F, o contrato de boi gordo com vencimento em outubro aponta a arroba a R$ 87 ? valor que pagaria o custo do confinamento e garantiria uma margem positiva ao pecuarista.

Segundo o gerente de Pesquisa de Mercado do Frigorífico Minerva, Fabiano Tito Rosa, o custo total para confinar (com frete) está abaixo de R$ 80/arroba. "Se você olhar o mercado futuro, a atividade está remuneradora."