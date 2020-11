Confira 10 produtos eletrônicos incríveis com até 15% de desconto

A Amazon preparou uma série de promoções especiais durante o Esquenta Black Friday, que precede o famoso evento de ofertas, com início previsto para 19/11. A ideia é que os consumidores não percam tempo e aproveitem para fazer boas compras desde já.

Uma das principais categorias do Esquenta é a de produtos eletrônicos, que oferece descontos de até 15% em dezenas de itens super procurados pelos clientes. Já dá para economizar comprando, por exemplo, televisão de 50 polegadas, caixa de som bluetooth, vitrola, câmera fotográfica, notebook e fone de ouvido (esse com desconto ainda maior, de 21%).

Além dos preços mais baixos, outro atrativo é a possibilidade de parcelamento em 10x sem juros, de forma simples e rápida, pelo site.

Abaixo, destacamos 10 ótimos produtos eletrônicos com descontos na Amazon, mas você pode clicar aqui para acessar a página personalizada com todas as ofertas do Esquenta Black Friday.

10 produtos eletrônicos com descontos

Fones de ouvido Sony (de R$ 379,99 por R$ 299,99)

Com um fio curto que fica atrás do pescoço, este fone de ouvido é ideal para quem faz esporte ao ar livre ou então gosta de ser bem discreto ao escutar música fora de casa. Tem encaixe perfeito, conexão bluetooth e pode ativar assistentes de voz no Android ou iOS.

Projetor BenQ (de R$ 4.995,78 ou por R$ 4.299)

Amplifique sua experiência com uma tela de 100 polegadas! Com este projetor, você pode ampliar suas imagens de jogos de videogame, de filmes, shows, programas televisivos e tudo o que você desejar. É ótimo para reunir amigos e curtir junto. A resolução é de 1920x1080, com potência de som de 10 watts e lâmpada com vida útil de até 15.000 horas.

Smart TV Philco 50" (de R$ 2.499 por R$ 2.249)

A televisão inteligente já vem com os principais aplicativos de streaming instalados, como Amazon Prime Video, Globoplay e Netflix, e oferece a possibilidade de dowload de jogos e de vários outros tipos de apps. O sistema Dolby Vision proporciona cores mais vibrantes, e, aliado à poderosa resolução 4K, gera imagens nítidas e de altíssima definição.

Caixa de som bluetooth Multilaser (de R$ 299 por R$ 242,91)

Você pode levar para qualquer lugar esta caixa de som, que possui 200 watts de potência e luzes de LED e flash, para criar um clima de balada onde estiver. Via bluetooth, é possível reproduzir qualquer canção direto do celular ou tablet, além de pen drive ou cartão de memória - e também dá para sintonizar estações de rádio FM.

Smartwatch Amazfit (de R$ 999,19 por R$ 899)

É um relógio completo que você procura? Então encontrou. Este modelo conta com monitor de frequência cardíaca, rastreador, telefone e GPS, com conexão bluetooth. Robusto, ele é resistente à água (até 50 metros de pressão) e possui 14 modos de esporte, como corrida ao ar livre, ciclismo, montanhismo e esqui.

Vitrola Chrome Raveo (de R$ 528,90 por R$ 499)

É um charme este toca-discos, que reproduz três rotações diferentes, tem entrada USB e vem equipado com conexão bluetooth, para que você também possa escutar músicas armazenadas em celulares, tables e computadores. Resgate sua coleção de vinil e tenha momentos especiais ao som de seus artistas preferidos.

Kit Câmera Canon EOS Rebel T7 (de R$ 3.186,95 por R$ 2.999)

Esta é a chance de adquirir uma câmera profissional da Canon e tirar fotos incríveis por aí. O kit inclui a câmera DSLR EOS Rebel T7 e a lente zoom compacta EF-S 18-55mm IS II. O equipamento possui 24,1 megapixels e conectividade wi-fi. Intuitiva e de fácil utilização, a câmera também realiza vídeos em FullHD, gerando imagens repletas de detalhes, cores e profundidade de campo.

Câmera de segurança Intelbras (de R$ 340,19 por R$ 319)

A dica agora é para quem quer reforçar a segurança de casa ou do trabalho. Esta câmera de segurança oferece visão de 360º do ambiente, com sistema infravermelho (visão noturna de até 10 metros). Também oferece interação por voz e conta com um sensor de movimento, trazendo tranquilidade 24 horas por dia.

Receptor de TV Smarty (de R$ 368,66 por R$ 329,90)

Ao conectar o receptor à sua televisão, você terá acesso ao conteúdo de milhares de aplicativos, como Amazon Prime Video, Globoplay, Netflix e YouTube. O controle do dispositivo de streaming possui comando de voz, facilitando a reprodução de filmes, séries, shows, esportes, games e muito mais.

Notebook 2 em 1 Positivo Duo C46C (de R$ 1.719,99 por R$ 1.599)

Com abertura de tela de 360º, o notebook da Positivo vem equipado com tela FullHD de 11.6" e tecnologia IPS, que proporciona imagens melhores e maior ângulo de visão. Também possui tela touchscreen e caneta capacitiva, além de bateria de longa duração (de até 8 horas). Pesa 1,15 kg.

