Confira 13 smartphones com descontos de até 20%

Indispensável no dia a dia da maioria das pessoas, os smartphones estão cada vez mais modernos e com funcionalidades incríveis. Mas, melhor do que trocar de aparelho, é economizar na hora de compra.

Por isso, selecionamos 13 modelos que estão em oferta no site da Amazon, incluindo duas opções com 20% de desconto: caso do Iphone X com 256 gigas, à venda com R$ 1.000 de desconto, e do Smartphone Positivo Q20 com 128 gigas, cujo preço baixou de R$ 999 para R$ 799.

A lista traz, ainda, celulares das marcas Xiaomi, Asus, LG e Motorola. Clique nos links correspondentes para ver fotos e saber mais detalhes sobre cada produto.

13 smartphones em oferta na Amazon

Iphone X Apple 256GB 4G 12MP (de R$ 4.999 por R$ 3.999; 20% de desconto)

Novo Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB (de R$ 8.499 por R$ 8.099,90; 5% de desconto)

Smartphone Zenfone Max Pro M2 4GB 64GB (de R$ 1.299 por R$ 1.195; 8% de desconto)

Celular Motorola Moto G30 128GB (de R$ 1.459 por R$ 1.380; 5% de desconto)

Smartphone One Vision Motorola XT1970-1 128GB (de R$ 1.799,99 por R$ 1.662,99; 8% de desconto)

Smartphone Motorola XT2087 Moto G9 Plus 128GB (de R$ 1.775 por R$ 1.599; 10% de desconto)

Smartphone Positivo Q20 128GB (de R$ 999 por R$ 799; 20% de desconto)

Smartphone Xiaomi Poco X3 PRO 128GB (de R$ 1.790 por R$ 1.650; 8% de desconto)

Smartphone Xiaomi Poco X3 PRO 256GB (de R$ 2.059 por R$ 1.946; 5% de desconto)

Smartphone Xiaomi Redmi 9A 2/32GB (de R$ 764 por R$ 705,07; 8% de desconto)

Xiaomi Redmi Note 9 64GB (de R$ 1.174,99 por R$ 1.053,82; 10% de desconto)

Smartphone LG K22 2GB/32GB (de R$ 736,16 por R$ 669,90; 9% de desconto)

Smartphone LG Velvet 6GB/128GB (de R$ 2.699 por R$ 2.499; 7% de desconto)

