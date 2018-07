Confira a programação do aniversário de 455 anos de São Paulo

São Paulo comemora 455 anos de fundação no domingo com inúmeros eventos culturais e esportivos programados. São shows, exposições, caminhadas, bicicletadas, peças, saraus e passeios de trólebus pelo centro. No Vale do Anhangabaú, ocorre uma minivirada cultural. São mais de 60 artistas em mais de 30 horas de shows. Entre as atrações estão Seu Jorge, CPM 22, Natiruts, Almir Guineto, Quinteto em Branco e Preto, Matheus & Cristiano e Diogo Nogueira. Haverá ainda tendas de prestação de serviço, oficinas e bailes para a terceira idade. Foto: Paulo Pinto/AE Vale do Anhangabaú vai receber shows de Seu Jorge, CPM 22, Natiruts e outros, durante mais de 30 horas Para as crianças, haverá planetários e brinquedos. Outro show gratuito será realizado no Parque da Independência, no Ipiranga, zona sul. Daniela Mercury, Lulu Santos, Toni Garrido, Roberta Sá, Celso Fonseca, Paula Lima e Ana Cañas marcarão presença. A apresentação conta com a participação especial do maestro João Carlos Martins. Os artistas se apresentarão em duetos. No Sesc Pompeia, com ingressos a preços populares, o show será Sotaques Paulistas, com paulistanos e quem escolheu morar na cidade. A mistura terá músicas e etnias da banda paulistana Karnak, do maranhense Zeca Baleiro, da italiana Mafalda Minnozzi, da portuguesa Suzana Travassos, dos tambores japoneses do Himawari Taiko e da voz de Fortuna, cantora de origem judaica. Para quem prefere conhecer melhor a metrópole, há passeios guiados pelos pontos históricos do centro, passando pelo Teatro Municipal e Catedral da Sé. Todos são gratuitos e o participante só tem de escolher o horário e o meio de transporte: a pé, de van, de motocicleta, metrô ou de trólebus. Confira a programação: Parque da Independência: Daniela Mercury é uma das atrações do Telefonica Trio Tons, que começará no domingo às 16 horas. Toni Garrido, Roberta Sá, Paula Lima, Ana Cañas e Orquestra Arte Viva também se apresentam Centro: O Edifício Altino Arantes,antigo Banespão, vai abrir excepcionalmente no domingo. O mirante fica no 35.º andar e permite ver muitos dos cartões-postais da cidade a até 40 km de distância. A visita, das 10 às 17 horas, é gratuita Bar Brahma: O bar organiza shows gratuitos em um coreto montado na famosa esquina entre as avenidas Ipiranga e São João. As apresentações serão feitas das 12h às 20h. Além do show, o bar organiza passeios gratuitos por pontos turísticos como o Mosteiro de São Bento, a Praça da Sé e o Pátio do Colégio. Mais informações no site De Metrô: A São Paulo Turismo organiza três saídas especiais - às 14h, 15h e 15h30 do domingo - do Turismetrô. Por apenas R$ 2,40 - valor de uma passagem do Metrô - é possível visitar pontos como Santa Ifigênia, Teatro Municipal , Viaduto do Chá, Faculdade de Direito e o Marco Zero da cidade. Mais informações no site Tour: Ônibus para visitar obras de Niemeyer, como o Edifício Montreal, partirão do Museu da Casa Brasileira (Av. Faria Lima, 2.705), sábado e domingo, às 10h e às 15h Zona oeste: Às 9h de domingo, ciclistas sairão da Estação Vila Madalena do Metrô e seguirão até o Estádio do Pacaembu, onde darão uma volta olímpica Praça da Sé, 111: A Caixa Cultural apresenta a mostra São Paulo a Lápis. São 15 desenhos de pontos históricos e situações típicas da metrópole (na foto, a Av. Paulista). Das 9h às 21h Av. Paulista, 37: No domingo, a partir das 15h, o sarau Chama Poética, na Casa das Rosas, homenageará a cidade Vale do Anhangabaú: O cantor Seu Jorge é uma das atrações do espetáculo que vai durar mais de 30 horas no centro da capital. O evento começa às 15h de sábado Pinheiros: Às 11h de domingo, o maestro João Carlos Martins rege a Orquestra Bachiana Jovem. A apresentação, gratuita, será na Praça Victor Civita, na Rua Sumidouro, 580 Centro Cultural São Paulo: No sábado, a partir das 19h, o grupo Tribo de Jah, formado por cinco deficientes visuais, faz show gratuito na Sala Adoniran Barbosa. Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso Serenata para São Paulo: o grupo Trovadores Urbanos faz show gratuito no Theatro São Pedro. A apresentação começa às 17 horas e as senhas devem ser retiradas com 30 minutos de antecedência no próprio teatro, que fica na Rua Barra Funda, 171. São 636 lugares Teatro: No teatro Sergio Cardoso, quem quiser assistir à peça A Reserva, com a atriz Irene Ravache, não terá que pagar ingresso - que normalmente variam de R$ 10 a R$ 40. No dia do aniversário da cidade a entrada será 2 kg de alimento, que serão doados para Casa André Luiz e GAPA. Os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência no teatro, que fica na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista Cidade da garoa: Como praia de paulistano é shopping, quem quiser pode comemorar a data no Shopping Pátio Paulista. A exposição São Paulo - Terra da Garoa reúne 16 painéis de diferentes artistas que mostram a cidade em momentos de chuva ou garoa. A exposição vai do dia 24 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, na Rua Treze de Maio, 1947 - São Paulo. No shopping Center 3, uma exposição fotográfica traz imagens tiradas por paulistanos comuns que clicaram "O que mais gostam na cidade". A exposição vai até o dia 13 de fevereiro, na Av. Paulista, 2064.