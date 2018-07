Confira as dezenas sorteadas da Mega da Virada

Atualizado às 09:41

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira os números da Mega-Sena da Virada. As dezenas sorteadas foram: 20 - 11 - 16 - 01 - 56 - 05. A bolada de mais de R$ 263 milhões será dividida entre quatro ganhadores, totalizando um valor de quase R$ 66 milhões para cada.

Os bilhetes premiados são de Brasília, Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, e dois de São Paulo. Outras 2.581 pessoas acertaram a Quina e embolsaram quase R$ 20 mil, e 168.546 apostadores foram premiados com R$ 432,36 na Quadra.

Desde 10 de novembro, data em que começaram as apostas, a Caixa Econômica contabilizou uma arrecadação de R$ 871,3 milhões, em todo o território nacional, com um total de mais de 348,4 milhões de apostas.