Confira as opções de transporte para ir ao Planeta Terra

O Jockey Club está na Avenida Lineu de Paula Machado, 1.075, e tem como principais vias de acesso as avenidas dos Tajurás, Professor Francisco Morato, Lopes de Azevedo, Rua Alvarenga, avenidas Afrânio Peixoto e Valdemar Ferreira, além das Pontes Roberto Rossi Zucollo (Cidade Jardim), Eusébio Matoso e Cidade Universitária.

Estacionamento

A região não apresenta estacionamentos capazes de atender à demanda do evento, de acordo com a CET. Portanto, a organização do Planeta Terra disponibilizou ônibus que devem transportar o público a partir de pontos de encontro próximos. Para aqueles que vão conferir os shows com veículo particular, a companhia recomenda os estacionamentos no número 1.347 da Avenida Jaguaré e o da Rua Roque Petroni Júnior, na altura do número 576. O transporte alternativo estará em vigor das 10h às 2h.

Ônibus

Durante o período de interdição da Avenida Lineu de Paula Machado, as linhas de coletivos que passam pela via serão desviadas. Para informações referentes às linhas de transporte que atendem aquela região, os usuários podem contatar a SPtrans através do Tel. 156.

Metrô

A estação Butantã, da Linha 4-Amarela, fica a 300 metros do local do festival. O horário de funcionamento padrão da estação, aos sábados, é das 4h40 à 1h.

Pedestres

Ao término do show, de acordo com a CET, durante uma hora, a Avenida Lineu de Paula Machado será destinada exclusivamente para a saída dos pedestres e seu embarque nos veículos de transporte coletivo dedicados exclusivamente para atendimento do evento.

Táxi

Ao término do evento, a partir das 22h, a CET disponibilizará duas áreas de embarque para táxi na Avenida Lineu de Paula Machado. Um deles, no sentido USP, ficará entre a Praça Professor Cardim e a Passagem Doutor Euryclides de Jesus Zerbini, junto ao canteiro central. No sentido oposto, o ponto de embarque está entre a Praça Professor Cardim e a Praça João Adhemar de Almeida Prado, também junto ao canteiro central.