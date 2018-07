Confira dicas para evitar gafes em Pequim

Com centenas de fãs de esportes chegando a Pequim para acompanhar os Jogos Olímpicos, o blogueiro David Feng, que mora na cidade, preparou algumas dicas sobre como os estrangeiros devem se comportar na capital chinesa. Confira abaixo as dicas: Chi fan le ma? (Você já comeu?) - Minha dica principal é que você aprenda um pouco de chinês. Só um pouquinho. Os locais adoram quando você fala chinês. A pergunta chi fan le ma? é a cara de Pequim. Os pequineses adoram comer, mais do que qualquer outro povo que eu já conheci. Diga essa frase a um pequinês e você será imediatamente tratado como um nativo. É o melhor tipo de saudação, no melhor estilo de Pequim. Prepare-se: você será usado como exercício de inglês - Os locais adoram pessoas de fora. Não só estrangeiros como também pessoas de outras partes da China também. Eles costumam dizer "Amigos estão vindo de todas as partes do mundo - você não está contente?" Nos distritos mais remotos da cidade, algumas pessoas podem se empolgar ao perceberem que você é um estrangeiro. Prepare-se para ser abordado por pessoas que querem praticar o seu inglês. Papo furado pode ser sincero - Prepare-se para a sinceridade chinesa, até mesmo durante o papo furado ou conversa de elevador - mesmo se você é uma dama. No Ocidente, perguntar a idade de uma mulher é geralmente visto como ofensa. Na China, prepare-se para ser questionado sobre sua idade, sobre seu casamento e sobre seus filhos. Se o papo começar a ficar interessante, eles podem começar a mencionar quanto ganham de salário e ainda pedir para você fazer o mesmo! Os chineses são pessoas extremamente abertas. Pare! Olhe para os dois lados! - Na China, a faixa de pedestres não significa que os carros vão parar para você atravessar. Alguns sim, mas a grande maioria não. Sorria, sorria... - É esta a instrução que os policiais estão recebendo. Policiais sorridentes fazem um dia feliz, eles dizem. Eu diria para os policiais sorrirem apenas se eles estão relaxados, e não por qualquer motivo. Um sorriso na China não significa que alguém está feliz. Se a pessoa está confusa ou nervosa, ela também pode sorrir. Não ao "xiaojie" - Uma palavra que você não deve usar em um restaurante de Pequim para chamar a garçonete é xiaojie, que significa senhorita. No uso atual, existe uma leve conotação obscena. Fuwuyuan, que seria algo como garçom, é a melhor forma de chamar a pessoa que está atendendo você. Busque o que nos une - No Ocidente, alguns livros dizem que não é uma boa idéia se discutir política ou religião. Eu acho que o mesmo vale para a China. Se você precisa falar sobre política, trate do assunto com cuidado. Muitos chineses são sensíveis ao falarem sobre regiões, países e territórios. Há um ditado popular chinês que serve de dica: "Nós buscamos o que nos une e nós deixamos viver o que nos separa..." Prepare-se para ficar "renao" (ou quente e barulhento) - Vá a um bar de caraoquê e você encontrará pessoas cantando, batendo palmas, muito barulho e diversão. Pequim é renao da melhor maneira. Mesmo quando senhoras idosas vão ao parque, é possível vê-las dançando e tocando tambores e sinos. Os chineses de Pequim sabem se divertir e isso será visto na torcida nas Olimpíadas. Divirta-se e curta Pequim! BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.