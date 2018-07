Confira gabarito da prova para o 22º Curso Estado de Jornalismo

Está disponível para consulta o gabarito da prova para o 22º Curso Estado de Jornalismo, que ocorreu neste domingo, 31.

A prova indicará 60 pré-classificados dos 1.531 inscritos, cuja relação será publicada pelo Estado. Estes 60 deverão comparecer para as entrevistas que serão realizadas entre os dias 16 e 18 de agosto.

As entrevistas selecionarão os 30 aprovados para o 22.º Curso Estado de Jornalismo, que se realizará em São Paulo entre os dias 1.º de setembro e 9 de dezembro, com patrocínio do Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo. Para admissão, é indispensável prova de que se forma este ano no curso superior de Jornalismo ou de sua conclusão em 2009 ou 2010. O curso será realizado em São Paulo, entre 1.º de setembro e 9 de dezembro.

As questões da prova deste domingo envolviam temas da atualidade, literatura e língua portuguesa. Para o texto jornalístico, a prova fornecia informações sobre um fato, a partir das quais os candidatos devem redigir uma notícia de 30 linhas.

Curso. Instituído em 1990, o programa é o único do gênero reconhecido como extensão universitária em Jornalismo pela Universidade de Navarra/Espanha.

Durante três meses, os jovens aprovados no processo de seleção têm aulas pela manhã e passam o resto do dia nas diversas áreas da empresa, principalmente as redações. No final do curso, patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, os novos profissionais integram o Banco Estado de Talentos, colocado à disposição do mercado. A maior parte deles atua hoje em grandes empresas de comunicação.

Além das 30 vagas oferecidas a brasileiros, há cinco postos adicionais colocados a disposição de universidades do exterior.