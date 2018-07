Confira o que abre e fecha em SP no feriado de amanhã

- Rodízio de veículos: o rodízio na capital estará suspenso na quinta e na sexta. Na segunda-feira, volta a restrição para carros de placas final 1 e 2. Caminhoneiros devem ficar atentos, uma vez que a restrição para veículos pesados está mantida entre 7h e 10h e 17h e 20h durante o feriado;

- Bancos: as agências estarão fechadas na quinta, mas funcionam normalmente na sexta. As contas com vencimento no dia 9 podem ser pagas por agendamento nos terminais de autoatendimento ou podem ser quitadas no dia 10, sem multa;

- Transporte coletivo: metrô, CPTM e EMTU terão esquema especial a partir de amanhã. Na quinta e no domingo, a frota será reduzida para 50% do volume normal. Já na sexta e no sábado 70% da frota funcionará normalmente;

- Postos de saúde: os prontos-socorros dos hospitais estaduais estarão em sistema de plantão durante o feriado. O Disque-Saúde funcionará também em sistema de plantão. As unidades do Farmácia Dose Certa estarão fechadas durante o feriado e voltam ao funcionamento na segunda-feira;

- Poupatempo: os postos fixos e móveis e o Disque Poupatempo não funcionam na quinta e voltam a trabalhar, em horário normal, na sexta e no sábado, das 7h às 20h;

- Detran: o órgão não funcionará durante todo o feriado prolongado. Os serviços voltam na segunda-feira, a partir das 9h;

- Cartórios: os cartórios não seguem um esquema único de funcionamento nos feriados. A recomendação a quem precisa desse tipo de serviço é ligar para o cartório antes de sair de casa e consultar o esquema de funcionamento.