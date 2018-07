Confira o que abre e fecha no carnaval em São Paulo Alguns serviços não funcionarão ou terão mudança de horário durante o feriado prolongado de carnaval. O rodízio de veículos na capital paulista, por exemplo, estará suspenso a partir da segunda-feira e os bancos só voltarão a funcionar na quarta-feira de Cinzas. Confira o horário de funcionamento dos serviços em São Paulo e na Justiça: - Rodízio de veículos: o rodízio na capital estará suspenso segunda e terça de carnaval e na quarta-feira de Cinzas. Na quinta volta a restrição para carros de placas final 7 e 8. Caminhoneiros devem ficar atentos, uma vez que a restrição para veículos pesados está mantida entre 7h e 10h e 17h e 20h; - Bancos: as agências estarão fechadas na segunda e terça. Na quarta-feira de Cinzas, os bancos abrem ao meio-dia. As contas com vencimento devem ser pagas por agendamento nos terminais de autoatendimento, mas também podem ser quitadas no dia 25, sem incidências de multa; - Transporte coletivo: metrô, CPTM e EMTU terão esquema especial a partir de amanhã. O fluxo será reforçado nas horas de maior movimento e serão montadas linhas especiais da Ponte Orca ligando a estação Tietê do Metrô ao sambódromo do Anhembi; - Postos de saúde: os prontos-socorros dos hospitais estaduais estarão em sistema de plantão durante o feriado. O Disque-Saúde funcionará em sistema de plantão. As unidades do Farmácia Dose Certa estarão fechadas durante o carnaval e voltam ao funcionamento após o meio-dia da quarta-feira de Cinzas; - Cultura: na capital, permanecerão fechados na segunda e terça: Theatro São Pedro, Teatro Sérgio Cardoso, Pinacoteca do Estado, Estação Pinacoteca, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Museu da Casa Brasileira, Casa das Rosas, Paço das Artes, Museu da Imagem e do Som e Centro de Estudos Superiores Aúthos Pagano. Eles serão reabertos ao meio-dia da quarta-feira de Cinzas. No sábado, o Museu da Língua Portuguesa promove o desfile dos bonecões confeccionados por alunos da oficina Bonecos de Rua. - Poupatempo: os postos fixos e móveis funcionam normalmente no sábado e fecham na segunda e terça. Na quarta-feira de Cinzas o atendimento começa às 13 horas. O Disque Poupatempo funciona normalmente no sábado. Na segunda, funciona das 7h às 13h, mas não atende na terça. Na quarta, atende normalmente, das 7h às 20h; - Detran: o órgão não funcionará na segunda e na terça. Os serviços voltam na quarta-feira de Cinzas, quando o funcionamento começa às 12h; - Cartórios: os cartórios não seguem um esquema único de funcionamento nos feriados. A recomendação a quem precisa desse tipo de serviço é ligar para o cartório antes de sair de casa e consultar o esquema de funcionamento; - Justiça:os prazos processuais do Superior Tribunal de Justiça estão suspensos durante o carnaval. O Tribunal não funciona nos dias 23 e 24 de fevereiro. Os trabalhos voltam na quarta-feira de Cinzas, das 14h às 19h. Processos com prazos para o feriado serão automaticamente transferidos para o dia 25.