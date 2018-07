Confira o que abre e o que fecha no feriado em SP

Além das agências bancárias e transporte público, operam em horários alternativos mercados municipais, centros de atendimento social, subprefeituras, postos do Poupatempo e unidades do Detran.

Os mercados municipais funcionam normalmente, alguns com horários reduzidos. Permanecerão fechadas as unidades Kinjo Yamato, na Lapa em Pinheiros e em São Miguel. As feiras livres acontecem normalmente.

Na sexta-feira, sábado e domingo, os serviços de emergência e acolhida atenderão 24 horas, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Permanecerão fechados nos três dias: Loja Social, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), a Coordenadoria de Assistência Social e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Entre os centros de cultura de São Paulo apenas o Teatro Décio de Almeida Prado ficará fechado assim como as Escolas Municipais de Bailado e de Iniciação Artística.

As bibliotecas de bairro só abrirão no sábado. As unidades Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, José de Anchieta, Raul Bopp e Viriato Correa funcionarão durante todo o fim de semana. Ficarão fechadas as bibliotecas Mário de Andrade e a Pública Circulante.

Os Clubes Escola e os Clubes da Comunidade terão atividades esportivas e recreativas nos horários habituais, durante os três dias.

Os hospitais, prontos-socorros e AMAs 24 horas funcionam todos os dias. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por sua vez, só retomam o atendimento na segunda-feira.

Metrô

O Metrô implanta operação especial apenas na Linha 1-Azul (Jabaquara/Tucuruvi) na noite desta quinta-feira. O objetivo é auxiliar os usuários a deixar a capital. A linha terá 32 viagens a mais por ser o principal acesso aos terminais rodoviários Jabaquara e Tietê.

Na sexta-feira, a frota será reduzida. Tanto no sábado quanto no domingo, a oferta de trens em todas as linhas metroviárias será equivalente a de um fim de semana típico.

Na segunda-feira, a circulação de trens terá início antecipado em 40 minutos, a partir das 4 da manhã nas linhas: 1-Azul, 2-Verde e 3-vermelha. A Linha 5-lilás funcionará no horário normal, a partir das 4h40.