Confira os destaques desta terça, 12

‘Fez Henrique?’, cobra Eduardo Cunha no WhatsApp ‘doação’ para ex-ministro

Em troca de mensagens no aplicativo com empreiteiro Otávio Azevedo, da Andrade Gutrierrez, peemedebista, alvo da Lava Jato, questionou em julho de 2014 repasse para a campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte