Confira os números da guerra contra o tráfico no México

A guerra contra o tráfico de drogas no México causou mais de 40 mil mortes nos últimos cinco anos.

Só em 2010, mais de 16 mil pessoas foram mortas em consequência de ações ligadas à atividade de grupos narcotraficantes.

O governo diz que sua estratégia de combate aos cartéis tem feito progresso, mas em vastas áreas do país esses avanços não são notados, e a violência já chegou até a cidades que costumavam ser tranquilas.

A cada ano mais de US$ 40 bilhões provenientes do narcotráfico retornam ao México vindos dos EUA.

Atualmente, 80% dos mexicanos concordam com a utilização do Exército no combate aos criminosos.