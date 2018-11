De acordo com a Caixa, se o prêmio sair para um único apostador, ele poderá comprar 8 mil carros populares ou mais de 40 mil motocicletas de 125cc. Se preferir, poderá adquirir dez edifícios inteiros, cada um com 20 andares e 5 apartamentos por pavimento, considerando cada unidade com um preço de R$ 200 mil. Caso o dinheiro seja aplicado na caderneta de poupança, o rendimento mensal será de R$ 1,28 milhão.