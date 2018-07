Confirmada gripe suína em menor internada na UTI no RS A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou hoje que a moradora da cidade gaúcha de São Gabriel internada em estado grave contraiu a gripe suína, a A (H1N1). A adolescente, de 14 anos, é mantida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria e respira com a ajuda de aparelhos.