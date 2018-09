Confirmada segunda morte pelas chuvas em SC Dados da Defesa Civil de Santa Catarina divulgados no início da noite de hoje confirmam o estrago provocado pelas quase 72 horas de chuva registradas no Estado. Mais uma morte foi confirmada e o número de cidades que decretaram situação de emergência subiu de 26 para 32 no início da noite de hoje. As prefeituras de Brusque e Rio do Sul, no Vale do Itajaí, decretaram situação de calamidade pública. A chuva cessou e a previsão indica final de semana de sol em várias regiões.