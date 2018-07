Confirmadas 2 mortes por febre amarela no interior de SP A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto confirmou hoje que a morte do pedreiro Roberto Batista Pires, que morava em Cravinhos, ocorreu mesmo por febre amarela. Ele faleceu em abril, cerca de uma semana após ter ido à mata Jataí, na região de Ribeirão Preto. Um outro caso foi confirmado na cidade de Rincão, região de Araraquara. A pessoa também teria ido à mesma mata. Segundo a secretaria, a mata é extensa e exigirá a averiguação de uma área de 30 quilômetros. Desde 2000 a região não registrava casos de febre amarela. No ano passado foram registrados cinco casos suspeitos e neste ano foram 11.