Confirmadas duas mortes por meningite na Bahia

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou nesta terça-feira, 10, a morte de duas mulheres ocorridas no último sábado por meningite tipo C. Segundo a Sesab, uma delas era merendeira que trabalhava na Escola Nogueira Ramos, no bairro da Pituba, em Salvador.

Ela estava internada na clínica particular São Marcos, em Salvador. Outra mulher, moradora da Ilha de Itaparica, estava internada no Hospital Couto Maia, que é referência no tratamento da doença em Salvador.

Segundo balanço da Sesab, até o último dia 4 de abril, foram registrados 10 óbitos por doença meningocócica este ano no Estado. No ano passado, foram registrados 70 casos da doença tipo C, com 19 mortes pela doença.

No ano passado, foram registrados na Bahia 1.670 casos de todos os tipos de meningite, com 108 óbitos.