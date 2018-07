Confirmado primeiro caso de dengue hemorrágica em BH A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte confirmou ontem o primeiro caso de dengue hemorrágica em Minas Gerais. A vítima é um morador do distrito de Venda Nova que contraiu a doença no fim do mês passado. O rapaz, de 26 anos, ficou internado no Hospital Risoleta Tolentino Neves e já recebeu alta. Outros sete casos de dengue hemorrágica estão sob investigação no Estado. Ao todo, a capital mineira acumula neste ano 1.662 suspeitas de dengue. Dessas, 199 foram confirmadas e outras 578 já estão descartadas. As demais notificações aguardam a conclusão de exames. Segundo a prefeitura, o governo do Estado e o Ministério da Saúde liberaram R$ 6,5 milhões para o combate à dengue na região metropolitana. Caberá à capital R$ 2,74 milhões, entre recursos e equipamentos.