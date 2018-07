Confirmados 56 novos casos de gripe suína no Brasil O Ministério da Saúde informou hoje que 56 novos casos de contaminação pelo vírus A (H1N1), doença mais conhecida como gripe suína, foram confirmados no País. Desde ontem, 13 pessoas foram diagnosticadas com o vírus no Estado de São Paulo, oito no Rio de Janeiro, seis no Paraná, seis em Minas Gerais, quatro em Pernambuco, quatro na Bahia, quatro em Mato Grosso do Sul, três no Ceará, três em Santa Catarina, um no Amapá, um no Distrito Federal, um em Goiás, um em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul. Os números foram repassados ao ministério pelas Secretarias Estaduais até 9h da manhã deste sábado.