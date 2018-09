Confirmados três desaparecidos de bimotor na Bahia A empresa de táxi aéreo Aero Star confirmou, às 15 horas, o nome de três dos quatro passageiros ingleses que estavam a bordo do bimotor Cessna C-310, prefixo PT-JGX, desaparecido desde o fim da tarde de ontem, no litoral sul baiano: Alan Trevor Kempson, Ricky Every e Sean Woodhall. Segundo a assessoria da empresa, o quarto passageiro ainda não foi identificado porque os familiares dele ainda não foram avisados sobre o desaparecimento. O avião foi fretado pelos ingleses para fazer a rota Salvador - Ilhéus no fim da tarde de ontem. Decolou às 17 horas e tinha pouso previsto para as 17h51, mas desapareceu pouco antes. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Marinha participam das buscas pela aeronave, concentradas em torno do município de Itacaré, 430 quilômetros ao sul da capital baiana e 70 ao norte de Ilhéus.