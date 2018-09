Confiscados bens de sérvio acusado de tráfico em SC A Justiça Federal de Santa Catarina confiscou imóveis e veículos do sérvio Sérgio Tasevski Gordanco, o Dimi, acusado de tráfico de ecstasy e cocaína. Foram confiscados um sítio em Biguaçu, que ele chamava de "Piccollo Paradiso", avaliado em R$ 3 milhões, assim como uma casa na Lagoa da Conceição, em Santa Catarina, um apartamento no Rio de Janeiro, cinco motos e oito carros, 805 mil euros e US$ 10 mil. De acordo com a Polícia Federal, no dia da operação Montenegro, realizada em 2006, 38 pessoas foram presas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foram apreendidos também 200 kg de cocaína em Santos, 480 mil euros na Espanha, 320 mil euros no Aeroporto em Guarulhos e no transcorrer das investigações mais de 50 mil comprimidos de ecstasy foram tirados de circulação. O sítio será usado como Casa de Semiliberdade, para recuperação de drogados, pela Secretaria da Justiça e Cidadania, segundo a PF.