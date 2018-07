Confissão de acusado de matar mulheres isenta 3 presos em SP

Uma nova confissão de Leandro Basílio Rodrigues, de 19 anos, apontado pela polícia como o maníaco que roubava, estuprava e matava mulheres em Guarulhos, levou à descoberta de que três inocentes estavam presos desde 2006. Renato Correia de Brito foi apontado como mandante, e seus amigos Willian Cesar de Brito Silva e Wagner Conceição da Silva, como assassinos de Vanessa, de 25, violentada e morta em 19 de agosto de 2006 em Guarulhos. O Ministério Público quer agora saber como Renato, um dos inocentes, confessou à polícia um crime que não cometeu - os outros dois negaram o delito. No interrogatório judicial, Renato voltou atrás. Ele e Willian afirmaram que foram torturados por policiais. Em nota divulgada na terça-feira, 2, a Secretaria da Segurança Pública informou que "o núcleo corregedor de Guarulhos pedirá o desarquivamento do inquérito policial que investigou suspeitas de tortura, diante dos novos fatos". A suspeita contra os três havia sido levantada por parentes de Vanessa. Renato era ex-namorado da jovem. Pouco depois de Vanessa desaparecer, ele havia telefonado para a casa dela e indagado se a jovem estava bem. PMs foram à casa do suspeito. Renato foi detido às 9 horas e levado à Cachoeira do Macaco, na Estrada do Cambuçu. Ali, ele teria sido torturado, confessando o crime e apontando os executores. Os PMs levaram Wagner para o mesmo lugar, onde diz ter sido espancado, mas ele não confessou. Segundo Wagner, no 1º DP de Guarulhos, policiais colocaram sacos plásticos em suas cabeças para que confessassem. Os três já estavam com o julgamento marcado quando policiais da Delegacia Seccional de Guarulhos ouviram Rodrigues contar que cometera seu primeiro homicídio na cidade logo após fugir da Febem de Minas, em 2006, onde estava internado por ter matado a mulher. O acusado levou os policiais ao local do crime e deu detalhes do assassinato. A polícia não teve dúvida: era ele o criminoso. O caso foi encaminhado à Promotoria, e então Rodrigues revelou um detalhe: o véu que cobria o corpo fora apanhado por ele na bolsa de Vanessa. "Uma testemunha contou que a vítima carregava esse véu para usar na igreja", disse o promotor Marcelo Oliveira. Isso convenceu os promotores de que o acusado dizia a verdade. Eles pediram a libertação dos três presos e a absolvição na Justiça. O maníaco também confessou o assassinato de Keliane, a sétima mulher que matou. As outras vítimas são: Juliana, de 27 anos, em maio de 2008, Viviane, de 24, em setembro de 2007 - além de Gisele, de 25, Aline, de 21, e outra Juliana, em Belo Horizonte, cujas mortes não tiveram as datas divulgadas.