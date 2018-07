Conflito contra o secularismo de Quebec

Ouellet foi arcebispo da Província de Quebec de 2002 a 2010 durante uma época turbulenta, em que as posições inflexíveis do Vaticano geralmente iam contra o secularismo do Quebec. Na ocasião, Ouellet provocou polêmica ao se posicionar contra o casamento de homossexuais e o aborto, até mesmo em casos de estupro.

A imprensa canadense o apelidou de "o cardeal mãos de ferro". Por conta disso, estabeleceu uma relação de confiança com Bento XVI. "É o único cardeal que se encontra com o papa quase todas as semanas", afirmou o arcebispo emérito de Montreal, Jean-Claud Turcotte,

É poliglota - fala francês, inglês, espanhol, português, alemão e italiano. É um homem discreto, pouco afeito a multidões e com perfil pouco midiático. /AFP