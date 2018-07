Conflito de números

Em entrevista ao "Estado", afirmou que, enquanto na esfera federal, há 11 cargos comissionados para cada 100 mil habitantes, o governo do Estado de São Paulo tem 31 e a prefeitura, 45. Isso daria cerca de 21 mil comissionados no governo federal, 13 mil no governo paulista e 5 mil na prefeitura

O que diz o governo do Estado

De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão Pública, o número de cargos de confiança no governo Serra é 6.239 - o equivalente a 15 funcionários por 100 mil