Conflito entre policiais em SP deixa ao menos 12 feridos O Hospital Israelita Albert Einstein informou que já atendeu 12 feridos em decorrência dos confrontos entre policiais civis em greve e policiais militares. Segundo o hospital, por volta das 18 horas o quadro de saúde dos pacientes era estável e uma das vítimas já havia sido liberada. O enfrentamento entre os policiais ocorreu nas imediações do hospital, quando uma passeata de policiais civis se aproximava da sede do governo, o Palácio dos Bandeirantes, no bairro Morumbi. Em greve há um mês, os policiais, que pressionam pela abertura de negociação de reajuste salarial com o governo do Estado, foram contidos por homens da PM, que reagiram com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral.