Conflito na Síria obriga mais pessoas a deixarem as casas, diz CICV

Doentes e feridos também estão encontrando dificuldades de alcançar serviços médicos, enquanto alimentos, principalmente pão, estão se tornando escassos, segundo a agência humanitária, a única organização internacional que mantém funcionários na Síria.

A Cruz Vermelha reiterou sua afirmação de que a guerra civil -que é chamada de conflito armado não internacional- irrompeu em algumas regiões, inclusive em Homs, no início deste ano.

"O CICV disse claramente que em certas partes do país, em determinados momentos, é um conflito armado não internacional, significando que certas regras da lei humanitária internacional com relação ao tratamento de civis e presos devem ser aplicadas", disse o porta-voz da Cruz Vermelha, Hicham Hassan, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

"Atualmente a situação é extremamente tensa, não apenas em Houla, não apenas em Hama, mas em muitos, muitos lugares em todo o país", disse, referindo-se aos locais de massacres recentes de civis.

Ele citou confrontos em Idlib, na região rural de Idlib, na região rural de Damasco, em Hama e, com uma extensão menor, na região rural de Alepp, no sul de Deraa, Deir-al-Zor no nordeste e Latakia na área costeira.

"Isso leva simplesmente ao fato de que pessoas estão sendo desalojadas em uma base diária", disse Hassan.

O CICV, que trabalha junto com o Crescente Vermelho árabe-sírio, forneceu rações alimentares e medicamentos para 400.000 dos 1,5 milhão de afetados direta ou indiretamente pelo conflito e pela seca no nordeste do país.

Sua meta é ajudar 100.000 pessoas por mês e atualmente tem acesso a "quase todo lugar" na Síria, disse.

"Estamos recebendo regularmente relatos de pessoas enfrentando mais e mais dificuldades no acesso a serviços médicos essenciais, e isso tem aumentado, no acesso a tratamento médico, a alimentos, inclusive ao pão", disse.

Nos últimos dias suas equipes voltaram a visitar Baba Amro, no distrito de Homs, e vilarejos perto de Houla, onde também forneceu assistência médica a 250 pessoas depois de um massacre de 108 pessoas em 25 de maio, ele disse.

Testemunhas disseram a investigadores da ONU que a maioria das vítimas morreu em execuções sumárias realizadas por milicianos "shabbiha", leais ao presidente Bashar al-Assad. O governo sírio culpou militantes islamistas pelas mortes.