Conflito no Brás, em SP, afugenta clientela

"Eu estava com 40 lojistas confirmados. Assim que começaram as notícias na televisão, eles foram ligando para cancelar. Quando eram só 27, pensei: se mais um cancelar, vou suspender a viagem", disse a guia Eva Marques, de 39 anos, que trabalha para uma empresa de Belo Horizonte.

Maria Aparecida Rodrigues de Souza, de 50 anos, viria com dois ônibus de lojistas de Curitiba para fazer compras na Feirinha da Madrugada hoje. "Mas acabamos vindo com apenas um. Além do medo da violência, as pessoas não querem encontrar lojas fechadas e perder a viagem". Poucas horas antes do embarque, 16 passageiros de Maria Aparecida desistiram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.