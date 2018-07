Conflito no Sudão do Sul deixa ao menos 26 mortos em dois dias Novos conflitos armados irromperam em Juba, capital do Sudão do Sul, nesta terça-feira, um dia após o presidente Salva Kiir ter dito que as forças de segurança frustraram uma "tentativa de golpe" por parte de apoiadores do ex-vice-presidente Riek Machar.