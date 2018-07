Conflitos crescem na região mais rica Entre janeiro e novembro houve diminuição no número de conflitos agrários no País, segundo relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT), divulgado ontem em Goiânia, Estado de Goiás. A exceção foi a região Sudeste, a mais desenvolvida do País, onde houve um aumento de 69% no número de invasões de terras. Também cresceu o número de despejos.