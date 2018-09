Conflitos crescentes no Iêmen matam 3 e ferem centenas

Duas pessoas foram mortas na capital Sanaa e um menino de 12 anos morreu na cidade de Mukalla, no sul do país. Combates foram relatados em pelo menos duas outras cidades em meio aos protestos cada vez mais violentos contra os 32 anos de governo do presidente Ali Abdullah Saleh.

Os Estados Unidos disseram estar assombrados pelas fatalidades crescentes e clamaram por calma, alertando que o Iêmen pode sofrer o mesmo destino que a Líbia a menos que haja diálogo.

Centenas de policiais dispararam gás lacrimogêneo e usaram jatos de água em uma operação antes do raiar do dia com o intuito aparente de evitar que um acampamento improvisado de manifestantes se espalhe para além de Sanaa.

A multidão reagiu com uma chuva de pedras e munição real foi utilizada. Manifestantes feridos foram carregados para uma mesquita próxima, transformada em hospital improvisado.

Um médico disse que um menino sofreu um disparo fatal. Outra fonte declarou que o morto é um homem do leste do país. Mais tarde, um homem foi ferido mortalmente por um tiro enquanto observava embates da janela de seu escritório.

O Ministério do Interior acusou os manifestantes de abrir fogo e disse que 161 policiais foram feridos.

Dúzias de manifestantes foram sufocados pelo gás lacrimogêneo, e seus amigos usavam pedaços de papelão para abaná-los enquanto jaziam no solo, muitos deles quase conscientes.

"O gás usado pela polícia é estranho. Causa câimbras e o colapso do sistema nervoso," disse Bashir al-Kahli, um médico que acudia os feridos.

O Ministério do Interior negou o uso de qualquer tipo de gás venenoso.

No final da tarde disparos ocasionais podiam ser ouvidos na capital, mas testemunhas declararam que uma praça próxima da universidade de Sanaa, que se tornou um ponto de encontro de manifestantes, estava calma.

Os manifestantes reclamam da corrupção endêmica e do desemprego em disparada e dizem que é preciso haver mudanças para solucionar seus problemas.