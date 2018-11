Conflitos, meninas fora da escola e onda de suicídios A seca no Quênia tem agravado problemas que, originalmente, não tinham relação com questões ambientais, como a disputa entre etnias. "No norte, famílias nômades estão atravessando a fronteira e invadindo o território de tribos somalis para garantir pasto para seus rebanhos. O resultado disso? Uma guerra entre as tribos", explica Tim Kasten, diretor de políticas ambientais da ONU em Nairóbi.