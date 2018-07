Confronto após saída do papa deixa 3 feridos e 7 detidos Sete pessoas foram detidas e pelo menos três ficaram feridas durante confronto entre ativistas e policiais militares ao final de um protesto realizado nesta segunda-feira, 22, próximo ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio, em Laranjeiras, na zona sul do Rio. A manifestação foi mantida a cerca de 200 metros do palácio e era pacífica até as 19h45, quando ativistas lançaram um coquetel molotov na direção dos policiais. Um policial foi atingido e sofreu queimaduras superficiais. Os PMs revidaram com bombas de efeito moral. O papa Francisco já havia deixado o local.