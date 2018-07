Confronto de torcidas deixa um morto e oito feridos Um confronto entre corintianos e vascaínos deixou um morto e oito feridos ontem à noite perto da Ponte das Bandeiras, zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, teria ocorrido um encontro casual entre torcedores do Corinthians, que estavam em pelo menos quatro carros e um ônibus, e do Vasco, que ocupavam 15 coletivos escoltados por policiais militares do 2º Batalhão de Choque.