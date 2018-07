Confronto durante protesto deixa 2 mortos no MT Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após serem baleadas ontem durante um confronto entre agricultores e motoristas, na altura do quilômetro 340 da BR-158, em Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os trabalhadores rurais mantêm a rodovia bloqueada há mais de dez dias aguardando uma reunião com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Eles exigem o retorno para a fazenda Bordon, de onde foram retirados.