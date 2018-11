Confronto durante protesto feriu ao menos 4 em SP Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante o confronto entre moradores e policiais militares na Favela Tiquatira, na Penha, zona leste de São Paulo, na noite de ontem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um bebê de 1 ano permanece internado no Hospital do Tatuapé em observação. A menina teve traumatismo craniano e continua sob cuidados médicos e passa por avaliação médica e exames. Ainda não há previsão de alta, segundo a Secretaria.