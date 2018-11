Confronto em favela do Rio deixa 1 morto e 2 feridos Um confronto entre supostos traficantes por pontos de venda de drogas no bairro da Maré, no Rio de Janeiro, deixou um morto e dois feridos na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Militar (PM), o tiroteio começou quando traficantes da favela Baixa do Sapateiro tentaram invadir a favela Nova Holanda. Os três feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde um deles morreu. Não há informações sobre o estado dos outros feridos.