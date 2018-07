Confronto em Paraisópolis teve cinco feridos A Polícia Militar deverá manter a ocupação da Favela Paraisópolis por tempo indeterminado. A determinação foi dada pelo secretário de Segurança Pública, Ronaldo Marzagão. A PM mantém no local durante toda a noite e madrugada um total de 221 policiais, em 38 viaturas do policiamento e outras 22 viaturas da Tropa de Choque. O saldo é de cinco feridos, sendo três deles policiais militares baleados durante os confrontos. Há ainda dois feridos entre os moradores. O comerciante Derval Olímpio da Silva, 44 anos, atingido no peito, foi medicado no Hospital Albert Einstein. De acordo com a sala de imprensa da PM, ele foi ferido por uma bala de borracha e já foi liberado. O servente de pedreiro Marcione dos Santos, 21 anos, ferido no ombro, foi socorrido ao Hospital do Campo Limpo e já foi liberado. Ele diz ter sido atingido, por volta das 21 horas, quando chegava do trabalho. Não há confirmação se, neste caso, o ferimento também foi provocado por bala de borracha.