Confronto em região da Rússia deixa 6 mortos

As forças de segurança trocaram tiros com militantes descobertos no porão de um jardim de infância em uma vila perto da fronteira da Rússia com a ex-república soviética da Geórgia, informou a Comissão Nacional Anti-terrorismo de Moscou em um comunicado.

A comissão disse que um policial foi morto e outros três ficaram feridos nos combates com os militantes, quatro dos quais disse serem procurados por assassinatos na área ao longo dos últimos dois anos.

De maioria muçulmana, o Daguestão é atormentado por tiroteios quase diários e ataques com bombas.

(Por Steve Gutterman)