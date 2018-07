Confronto entre Hamas e clã de Gaza mata 11

Pelo menos 11 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um confronto na cidade de Gaza entre a polícia do Hamas, grupo militante que controla a região, e homens armados do clã Dormoush. Membros do clã estiveram envolvidos no seqüestro do jornalista da BBC Alan Johnston e na captura do soldado israelense Gilad Shalit. Os confrontos começaram durante a noite da segunda-feira, quando as forças especiais do Hamas cercaram o bairro de Sabra, onde moram centenas de membros da familia Dormoush, conhecida por seu envolvimento com o grupo Exército do Islã e com atividades criminais na Faixa de Gaza. Entre os mortos, estão um bebê de dois meses e um policial do Hamas, e entre os feridos está o lider do Exército do Islã, Momtaz Dormoush. Arsenal De acordo com o Hamas, o objetivo da operação especial no bairro de Sabra foi capturar os responsáveis pela morte de um policial do grupo. Membros do clã se negaram a entregar os suspeitos aos policiais do Hamas e resistiram à invasão do bairro usando morteiros. Porta-vozes oficiais do Hamas anunciaram que a operação foi "bem-sucedida" e que os três suspeitos pela morte do policial foram mortos. De acordo com o Ministério do Interior da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, os policiais realizaram buscas no bairro de Sabra e encontraram um extenso arsenal, que incluía morteiros e bombas de fabricação caseira. Já houve outros confrontos violentos entre membros do clã Dormoush e o Hamas, que tomou o controle da Faixa de Gaza em junho de 2007. Na época, lideres do Hamas ameaçaram libertar à força o jornalista Alan Johnston, da BBC, que estava em mãos do Exército do Islã, controlado por membros do clã. Porém, no último momento, os seqüestradores entregaram Johnston à policia do Hamas e a violência foi evitada. Alan Johnston foi libertado em julho de 2007, depois de passar quase quatro meses no cativeiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.