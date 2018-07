Confronto entre índios e a PF deixa 4 feridos em MT Dois policiais federais e dois índios ficaram feridos em um confronto na manhã desta quarta-feira na região do Rio Teles Pires na região de Alta Floresta (MT) na divisa com o Pará. Os policiais cumpriam determinação do juiz da 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Florenza.