Confronto entre manifestantes e policiais fere 59 na Romênia

Analistas disseram que a agitação, a pior no país em mais de uma década, poderia ser retomada nesta semana, mas não deveria afetar a essa altura o programa de austeridade do governo, uma das queixas dos manifestantes.

Até agora a Romênia evitou o tipo de protestos de rua violentos que abalaram a Grécia e outros Estados europeus endividados, apesar dos cortes nos salários e nos empregos estatais e de um aumento em um imposto de valor agregado criado para manter um empréstimo vital do FMI.

Milhares de pessoas marcharam em várias cidades do país pelo quarto dia consecutivo desde quinta-feira, inicialmente em apoio de um vice-ministro da Saúde que renunciou em protesto contra uma legislação polêmica do sistema de saúde.

Em resposta, o governo cancelou a lei impopular. Mas as demonstrações persistiram e logo evoluíram para uma expressão generalizada de descontentamento com as políticas de austeridade e a pobreza.

"Nós nunca recusamos nenhuma forma democrática de protesto, mas estamos nos dissociando totalmente do vandalismo que vimos na noite passada", disse o prefeito de Bucareste, Sorin Oprescu, em uma coletiva de imprensa.

Ele não forneceu uma estimativa financeira dos danos -que incluíram janelas quebradas de vários bancos, vitrines de lojas e de cafés, assim como danos a monumentos, pontos de ônibus e à infraestrutura pública. A moeda leu e a Bolsa de Bucareste não foram afetadas.

"Em comparação ao resto da Europa, os protestos que vimos aqui foram muito pequenos, ainda não são um instrumento adequado", disse Cristian Patrasconiu, analista político. "Mas eu realmente espero que eles continuem."

A polícia disse que multou ou abriu investigação criminal contra 283 manifestantes envolvidos na violência de domingo.