Confronto entre PM e traficantes deixa 3 mortos no Rio

RIO DE JANEIRO - Um confronto entre policiais militares e traficantes deixou três suspeitos mortos no subúrbio do Rio na madrugada deste domingo, 12. A troca de tiros aconteceu no bairro de Anchieta, zona norte da cidade, após uma operação da Polícia Militar para o combate ao tráfico de drogas na região.

De acordo com a PM, uma patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico na comunidade de Cavaleiro, quando teria sido recebida a tiros. Os policiais reagiram e houve intensa troca de tiros. Com os suspeitos mortos, foram encontradas uma submetralhadora e duas pistolas, segundo a polícia.