Confronto entre PM e traficantes deixa 5 mortos no Rio

Segundo policiais, tudo começou na Avenida Brás de Pina, próximo da Rua Cajá, onde policiais militares do 16º Batalhão cruzaram com um comboio de carros supostamente ocupados por traficantes que deixavam a Vila Cruzeiro, no complexo de favelas da Penha.

Tiveram início então a perseguição e uma troca de tiros. Movido a gás natural, um Honda Fit dos criminosos acabou explodindo. Um dos traficantes morreu carbonizado.

Um segundo integrante do grupo, Alexandre Cardoso de Souza, de 29 anos, foi baleado em uma das pernas e detido no local. Outros quatro supostos bandidos fugiram a pé e tentaram se refugiar numa casa, onde estavam três adultos e uma criança.

Num suposto novo tiroteio, o grupo foi baleado e morreu. Dois policiais militares e uma mulher, identificada como Fátima Regina Miranda Pereira, de 46 anos, foi atingida de raspão no rosto. Ela e os PMs passam bem.

Em um dos veículos da quadrilha os policiais apreenderam granadas, pistolas, fuzis, metralhadora e munição. A polícia suspeita que o comboio seguia para o Morro do Juramento.