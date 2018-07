Confronto entre PMs e traficantes deixa 4 feridos no Rio Quatro pessoas ficaram feridas durante confronto entre policiais militares e traficantes no Morro da Serrinha, em Madureira, no subúrbio do Rio. De acordo com a Polícia Militar os quatro feridos seriam bandidos da região. Eles foram socorridos no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também no subúrbio.