Confronto entre policiais interdita avenidas no Morumbi O cruzamento entre as Avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi, na zona oeste de São Paulo, está interditado desde as 16h50 de hoje por conta da barreira feita pela Polícia Militar para conter o avanço dos policiais civis que realizam uma manifestação e pretendiam chegar ao Palácio dos Bandeirantes. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não soube informar se foi organizado um desvio na região e se havia trechos de congestionamento. A manifestação começou na Praça Roberto Gomes Pedrosa, na região do Morumbi, por volta das 13 horas, e terminaria no Palácio dos Bandeirantes. O ato, organizado por sindicatos e associações de policiais, tem o objetivo de pressionar o governador José Serra (PSDB) a abrir as negociações com a categoria. A principal reivindicação dos policiais civis é 15% de reposição salarial este ano, mais 12% em 2009 e outros 12% em 2010.