Confronto entre sem-terra e PM deixa dois feridos em PE

O soldado PM Washington Nascimento de Siqueira foi atingido nas costas com um golpe de foice durante o confronto. Ele estava com colete salva vidas e teve ferimentos leves. Atendido no Hospital Memorial de Arcoverde, município vizinho, ele já recebeu alta. O Incra confirmou que um trabalhador ficou ferido, mas não tinha informações sobre ele.

De acordo com o superintendente regional do órgão, Abelardo Siqueira, a Fazenda Grande está em processo de notificação para a realização de vistoria com fins de reforma agrária.

O confronto provocou a prisão de 10 ocupantes da área - três mulheres e sete homens. As mulheres foram encaminhadas para a Colônia Feminina de Buíque, enquanto os homens foram levados para o presídio de Arcoverde. Um menor que também participou do confronto foi levado à delegacia de Buíque onde esperava a chegada de um promotor para ser liberado.